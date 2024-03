Eastman Kodak Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristige Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel möglicherweise Kursgewinne verzeichnen. Für Eastman Kodak wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 77,03 Punkten, was darauf hindeutet, dass Eastman Kodak überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weniger Schwankungen im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI7 ist Eastman Kodak hier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Eastman Kodak-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen wurde bei Eastman Kodak eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Diese Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Eastman Kodak negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen verzeichnet, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Eastman Kodak für diese Stufe daher ein "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Eastman Kodak im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Computer- & Peripheriegerätebranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11147,51 Prozentpunkte weniger als die üblicherweise im Mittel üblichen 11147,51 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Eastman Kodak bei 4,83 USD und ist mittlerweile +21,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +12,33 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.