Eastman Kodak Aktie: Was soll man davon noch halten?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eastman Kodak auf 3 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 3,06 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Eastman Kodak eine negative Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien. Die negative Tendenz in den Diskussionen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Gleichzeitig nimmt die Aufmerksamkeit über das Unternehmen ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Eastman Kodak erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,12 Prozent, was 15,23 Prozent unter dem Durchschnitt im Bereich "Informationstechnologie" liegt. Im Sektor "Computer & Peripheriegeräte" beträgt die mittlere jährliche Rendite -0,93 Prozent, und Eastman Kodak liegt aktuell 5,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Eastman Kodak derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Diese Tatsache führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.