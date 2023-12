Eastman Kodak Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Eastman Kodak wird bei einem Niveau von 57 als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 47,04 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs. Derzeit weist Eastman Kodak eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,49 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eastman Kodak unterhalten. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) ist Eastman Kodak unserer Meinung nach unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,06 gehandelt, was einem Abstand von 93 % gegenüber dem Branchen-KGV von 46,01 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daraus eine "gut"-Empfehlung.