Eastman Kodak Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Aktie von Eastman Kodak wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Die technische Analyse, die den Trend der Aktie betrachtet, zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,28 USD, was nahe am letzten Schlusskurs von 4,31 USD liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,81 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Eastman Kodak gemäß der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches mit 3,06 insgesamt 93 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte" liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine "Gut"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Eastman Kodak werden auch analysiert, wobei eine erhöhte Diskussionsintensität und eine "Gut"-Einstufung festgestellt werden. Die Rate der Stimmungsänderung wird als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -11546,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Daher erhält Eastman Kodak in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.