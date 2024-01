Eastman Kodak Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Aktie von Eastman Kodak weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,49 % im Bereich "Computer & Peripheriegeräte". Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an zwei Tagen positive Themen dominierten und an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Diskussionen der Anleger über Eastman Kodak waren überwiegend von negativen Themen geprägt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) wird die Aktie von Eastman Kodak als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3,06 liegt und somit 93 % unter dem Branchen-KGV von 46,01 liegt. Auf fundamentalen Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Eastman Kodak in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend, was von der Redaktion als Grundlage für die "Schlecht"-Bewertung der Aktie genommen wird. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass Eastman Kodak aktuell eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie von Eastman Kodak daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.