Eastman Kodak Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Derzeit wird die Aktie von Eastman Kodak als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3, was bedeutet, dass die Börse nur 3,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Eastman Kodak zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 93 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von -6,12 Prozent erzielt, was 15,23 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -0,93 Prozent, und Eastman Kodak liegt aktuell 5,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eastman Kodak-Aktie hat einen Wert von 91, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI im Vergleich zu 25 Tagen ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Eastman Kodak.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Eastman Kodak festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse sozialer Medien und wird daher mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion. Zusammengefasst erhält Eastman Kodak daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.