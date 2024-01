Eastman Kodak Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Eastman Kodak als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 73,08, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 52,22 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich verzeichnete die Aktie von Eastman Kodak in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,12 Prozent, was eine Underperformance von -5,25 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite 15,4 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut Analysen waren die Kommentare zu Eastman Kodak in den sozialen Medien überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 4,29 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,61 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,8 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Eastman Kodak auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

