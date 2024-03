Eastman Chemical Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Analysten haben die Aktie der Eastman Chemical in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine aktuellen Updates von Analysten zu Eastman Chemical. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 96,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 95,27 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 1,47 Prozent hin, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Aktie aufgrund der Bewertungen der Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 83 USD liegt, während die Aktie selbst bei 95,27 USD notiert. Dies führt zu einer positiven Bewertung mit einer Distanz zum GD200 von +14,78 Prozent. Auch der GD50 liegt mit einem Stand von 86,96 USD über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung von +9,56 Prozent führt. Insgesamt wird die Aktie daher technisch betrachtet als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Eastman Chemical waren. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was zu einer aktuellen Einschätzung als "Gut" führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für Eastman Chemical auf der Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Eastman Chemical eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt.