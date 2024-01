Eastman Chemical Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Eastman Chemical beträgt das aktuelle KGV 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien", die im Durchschnitt ein KGV von 95 haben, als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eastman Chemical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 81,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 88,86 USD liegt, was einer Abweichung von +9 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (83,03 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+7,02 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Rating führt. In Summe erhält die Eastman Chemical-Aktie damit auch in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Eastman Chemical festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Aufschluss über die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Der RSI der Eastman Chemical liegt aktuell bei 72,04, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 38,71 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".