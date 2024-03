Eastman Chemical Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Eastman Chemical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,67 Prozent erzielt, was 5,32 Prozent über dem Durchschnitt (4,35 Prozent) der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die mittlere jährliche Rendite 4,35 Prozent, wobei Eastman Chemical aktuell 5,32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Eastman Chemical in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite auf das aktuelle Kursniveau beträgt 3,74 Prozent, was 8285,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 8289,01) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Eastman Chemical-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Eastman Chemical liegt bei 15,89, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 25,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Aktie.