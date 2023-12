Eastman Chemical Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Aktie von Eastman Chemical wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,04 bewertet, was 90 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 94,31. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Eastman Chemical sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 44,72 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überverkauft-Situation an, was zu einer positiven Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt stabil, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Eastman Chemical daher eine "Gut"-Einstufung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 81,18 USD. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 90,31 USD, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Eastman Chemical aus verschiedenen Analyseperspektiven als "Gut" eingestuft wird.