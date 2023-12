Eastfield Aktie: Das liegt auf Eis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Eastfield liegt das KGV bei 2,53, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Konkret beträgt der Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" aktuell 99 Prozent, was auf eine günstige Bewertung der Aktie hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Eastfield-Aktie bei 0,04 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,03 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -25 Prozent, was als negativ bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,02 CAD, was einem Abstand von +50 Prozent entspricht und somit positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Dividendenpolitik erhält daher eine schlechte Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Eastfield ist hingegen positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Kommentaren und Diskussionen der letzten Wochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine positive Einschätzung zu, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.