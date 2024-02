Eastfield Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Eastfield hat im letzten Jahr eine Rendite von -37,5 Prozent erzielt, was 14,89 Prozent unter dem Durchschnitt (-22,61 Prozent) für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere jährliche Rendite -22,61 Prozent, und Eastfield liegt aktuell 14,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich bei Eastfield in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb Eastfield in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Eastfield beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Eastfield liegt bei 50, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Eastfield daher ein Rating von "Neutral" basierend auf den genannten Kriterien.