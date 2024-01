Eastfield Aktie: Wann tut sich was?

Der Aktienkurs von Eastfield weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -37,5 Prozent auf, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau", die eine mittlere Rendite von -11,02 Prozent verzeichnet, liegt Eastfield mit 26,48 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Eastfield aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,57 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik von Eastfield von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Eastfield eingestellt waren, ohne von positiven oder negativen Themen geprägt zu sein. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Eastfield liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Daher erhält Eastfield eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf diesen Aspekt unserer Analyse.