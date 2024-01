Eastfield Aktie: Ist es das gewesen?

Derzeit wird die Aktie von Eastfield an der Börse als unterbewertet eingestuft. Dies liegt daran, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei nur 3 liegt, was bedeutet, dass die Börse lediglich 3,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Eastfield zahlt. Im Vergleich dazu werden in der Branche durchschnittlich 99 Prozent mehr für vergleichbare Werte gezahlt. Speziell im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan sogar bei 326. Aufgrund dieser Zahlen wird der Titel auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) für Aktien das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Eastfield Aktie liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "neutral".

Im Hinblick auf die Dividendenpolitik schüttet Eastfield derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,55 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,55 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft wird.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bei Eastfield. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu der Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "gut".

Zusammenfassend ergibt sich also eine unterbewertete Aktie mit neutraler technischer Analyse, schlechter Dividendenpolitik und einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung.