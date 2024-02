Eastfield Aktie: Bloß aufpassen!

Die Eastfield-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenpolitik und finanziellen Kennzahlen bewertet. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,62, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite von Eastfield um 16 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei -21,63 Prozent, wobei Eastfield mit 15,87 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Eastfield-Aktie liegt derzeit bei 50, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".