Eastern Property Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse der Eph European Property-Aktie zeigt eine negative Tendenz. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage steht bei 27,41 EUR, während der aktuelle Kurs bei 24,2 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -11,71 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (26,47 EUR) liegt über dem aktuellen Kurs (24,2 EUR) und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung zur Eph European Property-Aktie war in den letzten Tagen neutral. Sowohl die Marktteilnehmer als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Eph European Property daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eph European Property-Aktie zeigt eine überkaufte Tendenz, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung nach RSI-Bewertung für Eph European Property.