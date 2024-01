Eastern Platinum Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Eastern Platinum hat in den letzten 50 Tagen eine starke Performance gezeigt, da der Kurs um 58,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt lag. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auch über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ist die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +72,73 Prozent gut positioniert. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Eastern Platinum in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,61 Prozent gezeigt, mit einer Performance von 14,29 Prozent. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Rückgang von -10,33 Prozent in der Branche. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 24,61 Prozent gut im Rennen. Daher erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Allerdings schneidet die Eastern Platinum bei der Dividendenausschüttung im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" schlechter ab, da sie keine Dividende ausschüttet, während der Branchendurchschnitt bei 3,66 Prozent liegt. Die Differenz beträgt somit 3,66 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Eastern Platinum als unterbewertet angesehen. Mit einem aktuellen KGV von 2 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 320 erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

