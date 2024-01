Eastern Platinum Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Eastern Platinum wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,77 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie neutral bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Eastern Platinum in den vergangenen Wochen kaum verändert. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eastern Platinum beträgt aktuell 3, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher positiv.

Bezüglich der Dividende beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Eastern Platinum eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Eastern Platinum neutral bewertet wird, mit einer positiven Einschätzung in fundamentalen Gesichtspunkten, aber einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

