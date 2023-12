Eastern Iron Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Eastern-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs von 0,009 AUD liegt derzeit -10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50). Auch die Distanz zum GD200 beträgt -10 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen eher neutral. Nur an einem Tag war das Stimmungsbarometer positiv, ansonsten waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Eastern, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Eastern-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wird die Aktivität als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionstiefe führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.