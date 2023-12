Eastern Communications Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von Eastern Communications hat im letzten Jahr eine Rendite von 24,01 Prozent erzielt und liegt damit 11,52 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie"), die eine durchschnittliche Rendite von 12,49 Prozent verzeichnen. Im Bereich "Kommunikationsausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 17,35 Prozent, und Eastern Communications liegt aktuell 6,66 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Eastern Communications-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,76 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,4 CNH weicht um -3,06 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (12,44 CNH) liegt der letzte Schlusskurs darunter (-8,36 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Eastern Communications-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Jedoch war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Eastern Communications für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eastern Communications beträgt 75,61, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 74 und wird ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

