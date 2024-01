Eastern Bankshares Aktie: Geht es jetzt los?

Die Anleger-Stimmung bei Eastern Bankshares ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation lassen auf starke positive oder negative Ausschläge schließen, die mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. Allerdings hat sich die Stimmung für Eastern Bankshares in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen gemessen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Eastern Bankshares-Aktie um +13,21 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +10,5 Prozent über dem letzten Schlusskurs, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung erfolgt. Das Unternehmen erhält insgesamt also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Eastern Bankshares beträgt 44,86 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 34,91, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt wird Eastern Bankshares daher mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.