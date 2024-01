Eastern Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Derzeit schüttet die Firma Eastern niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Dieser Unterschied beträgt 14,35 Prozentpunkte (2,6 % gegenüber 16,94 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Eastern liegt der RSI7 aktuell bei 28,18 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Eastern auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Eastern-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Eastern in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Eastern wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Unsere Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass sie überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Eastern hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.