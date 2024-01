Eastern Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie von Eastern bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie einen geringeren Ertrag von 14,35 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In den sozialen Medien wurde Eastern in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Eastern derzeit überverkauft ist, was kurzfristige Kursrücksetzer zur Folge haben könnte. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält das Eastern-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eastern bei 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen unterbewerteten Zustand darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.