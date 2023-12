Eastern Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den letzten Wochen konnte bei Eastern keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft wird. Zusammengefasst erhält Eastern in dieser Hinsicht daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Eastern derzeit bei 44,44 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 40 deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit erhält die Eastern-Aktie in Bezug auf den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese aktuell bei 18,21 USD, was aufgrund des Aktienkurses von 22 USD aus dem Handel einen Abstand von +20,81 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 18,95 USD, was einer Differenz von +16,09 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Eastern-Aktie in diesem Bereich daher die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich der Dividende weist Eastern derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche.