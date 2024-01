Eastern Air Logistics-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Eastern Air Logistics-Aktie wurde einer umfassenden technischen Analyse unterzogen, um Anlegern eine Bewertung zu bieten. Zunächst wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt im Fokus stand. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 13,37 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,34 CNH deutlich darüber liegt, was einer Abweichung von +7,26 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 13,55 CNH zeigt einen Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,83 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Eastern Air Logistics-Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Eastern Air Logistics eingestellt waren. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, sowie sieben Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Anlegerstimmung für Eastern Air Logistics ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Sowohl der 7-Tage-RSI (63,41 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (46,51 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit wird die Eastern Air Logistics-Aktie unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.