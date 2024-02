Eastern Air Logistics Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Sie diskutierten hauptsächlich positive Themen an sieben Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger auch verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Eastern Air Logistics. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Eastern Air Logistics wurden auch über einen längeren Zeitraum beobachtet. Daraus ergeben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. Insgesamt ergibt sich somit für Eastern Air Logistics in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse wurde der Durchschnitt des Schlusskurses der Eastern Air Logistics-Aktie für die letzten 200 Handelstage als 13,46 CNH festgestellt. Der letzte Schlusskurs (16,94 CNH) weicht somit um +25,85 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (15,33 CNH) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +10,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Daher wird die Eastern Air Logistics-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 24,83, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,33, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Eastern Air Logistics-Aktie.