Eastern Air Logistics Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Eastern Air Logistics betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 34,9 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "gut" führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Eastern Air Logistics-Aktie beträgt derzeit 13,44 CNH, was deutlich darüber liegt (+14,43 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 12,54 CNH über dem letzten Schlusskurs (+22,65 Prozent). Insgesamt erhält die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur einem Tag, an dem negative Kommunikation überwog. Das verstärkte Gespräch über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen führt zu einer insgesamt "gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine positive Änderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Eastern Air Logistics führt.