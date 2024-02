Eastern Air Logistics Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Eastern Air Logistics-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 13,46 CNH. Der letzte Schlusskurs von 16,94 CNH weicht somit um +25,85 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Bewertung angesehen wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,33 CNH) zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs um +10,5 Prozent darüber liegt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war größtenteils von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Eastern Air Logistics-Aktie zeigt ebenfalls eine positive Bewertung. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI bei 24,83, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 40,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Eastern Air Logistics-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem RSI.