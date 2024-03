Eastern Air Logistics Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten Wochen gab es bei Eastern Air Logistics keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass weder besonders positive noch besonders negative Themen in den sozialen Medien überwiegen. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Diskussionen oder Beiträge, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 13,64 CNH, während der aktuelle Kurs bei 16,72 CNH liegt. Das ergibt eine Abweichung von +22,58 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 15,81 CNH über dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von +5,76 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt sich ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen überwog an 13 Tagen die positive Diskussion, an einem Tag die negative. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Eastern Air Logistics insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt jedoch ein neutrales Bild. Der RSI der Eastern Air Logistics liegt bei 33,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.