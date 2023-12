Eastern Air Logistics Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Eastern Air Logistics liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 92,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der längere 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Eastern Air Logistics, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung gegenüber Eastern Air Logistics in den vergangenen Wochen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Eastern Air Logistics gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen erhält, wobei die Aktie insgesamt als "Neutral" bis "Gut" eingestuft wird.