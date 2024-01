Eastern Air Logistics Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Burford Capital":

Die Anlegerstimmung für Eastern Air Logistics ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 13,4 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15 CNH liegt, was einem Unterschied von +11,94 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 13,18 CNH unter dem letzten Schlusskurs (+13,81 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Aktie sowohl für den 7-Tage-RSI (49,7 Punkte) als auch für den 25-Tage-RSI (31,37 Punkte) eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Eastern Air Logistics haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso wurden keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.