Easterly Government Properties Aktie: Wo soll das noch hinführen?

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Easterly Government Properties Inc, und zwar hin zum Negativen. Dies wurde aufgrund von negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Easterly Government Properties Inc daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Easterly Government Properties Inc diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Dadurch erhält Easterly Government Properties Inc insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Easterly Government Properties Inc derzeit bei 12,84 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 11,64 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -9,35 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist ebenfalls negativ, mit einer Differenz von -5,6 Prozent. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 70,13 Punkte, was darauf hinweist, dass Easterly Government Properties Inc momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt wird Easterly Government Properties Inc aufgrund dieser Punkte mit "Schlecht" bewertet.