Easterly Government Properties Aktie: Es wird konkret!

Die Easterly Government Properties Inc hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 13,2 USD verzeichnet, während der aktuelle Aktienkurs bei 13,53 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +2,5 Prozent zum GD200 und führt zu einer neutralen Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 12,15 USD, was einer Distanz von +11,36 Prozent entspricht und somit als gut bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Easterly Government Properties Inc in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufwies, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Easterly Government Properties Inc in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Untersuchungen zeigen, dass Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Easterly Government Properties Inc diskutierten. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Easterly Government Properties Inc liegt bei 45,69, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 29,5 und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Easterly Government Properties Inc.