Eastcompeace Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Bei Eastcompeace gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden ebenfalls keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Eastcompeace daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Eastcompeace aktuell bei 11,45 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 10,41 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -9,08 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 10,77 CNH angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Eastcompeace führt bei einem Niveau von 45,38 zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 61,8 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher ebenfalls "Neutral".

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt die Rendite von Eastcompeace mit -2,96 Prozent mehr als 17 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,5 Prozent, wobei Eastcompeace mit 22,46 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.