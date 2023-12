Mit East wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum hinweg betrachtet. Für die Aktie von East zeigt der RSI einen Wert von 27,42, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 50, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der East verläuft derzeit bei 6,83 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 6,37 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -6,73 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 6,37 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet East derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Elektronische Geräte und Komponenten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte East in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,15 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Underperformance von -12,54 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie, sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.