East West Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von East West hat sich im Vergleich zum durchschnittlichen Wert im Finanzsektor in den letzten 12 Monaten sehr gut entwickelt, mit einer Rendite von 13,83 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Handelsbanken-Branche liegt die Rendite von East West mit 12,81 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat East West eine aktuelle Rendite von 3,64 Prozent, was 1,34 Prozent über dem Durchschnitt von 2,31 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von East West liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,42 als unterbewertet angesehen wird. Auch hier erhält die Aktie eine positive Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für East West, mit 4 Kaufempfehlungen, 3 Neutralbewertungen und 0 Verkaufsempfehlungen in den letzten 12 Monaten. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, mit 2 Kaufempfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen innerhalb eines Monats. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 68,43 USD, was zu einer erwarteten negativen Kursentwicklung von -5,68 Prozent führt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral eingestuft, basierend auf der Analysten-Untersuchung.