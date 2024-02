East West Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von East West steht derzeit bei 30,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 44,98, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich East West ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor verzeichnete die Aktie von East West im letzten Jahr eine Rendite von -2,58 Prozent, was 6,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit Handelsbanken liegt die mittlere jährliche Rendite bei -2,77 Prozent, wobei East West aktuell 0,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die East West-Aktie erhielten 4 das Rating "Gut", 3 das Rating "Neutral" und keine das Rating "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 68,43 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -5,43 Prozent fallen könnte. Aufgrund dieser Prognose wird die Empfehlung als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält East West daher von den Analysten ein Rating von "Neutral".