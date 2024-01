East West Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Dividendenrendite der East West-Aktie beträgt 3,64 Prozent, was 135,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung für East West hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der East West-Aktie von 73,15 USD um +30,28 Prozent vom GD200 entfernt ist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 64,48 USD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +13,45 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der East West-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Langfristig wird die Einschätzung der Analysten für die East West-Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen 4 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Innerhalb eines Monats wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen abgegeben, was zu einer letzten Bewertung als "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten wird bei 68,43 USD angesiedelt, was einer möglichen Performance von -6,45 Prozent entspricht. Die gesamte Analysteneinschätzung wird daher als "Neutral" bewertet.