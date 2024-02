East West Aktie: Die Bären zittern!

Der Finanzdienstleister East West wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,21 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,74 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zur Aktie von East West in den letzten Wochen. Dies führt zu der Bewertung, dass das Unternehmen bei den Anlegern als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von East West mit -5,22 Prozent mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,02 Prozent aufweist, liegt East West mit einer Rendite von -3,19 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der East West-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 58,72 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 71,89 USD lag, was einer positiven charttechnischen Bewertung entspricht. Bei einer kürzeren Analysebasis von 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs von 71,38 USD auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die East West-Aktie somit eine positive Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.