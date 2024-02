East Side Games Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Bei der East Side Games-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,1 neutral. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In Bezug auf East Side Games war die Diskussion in den letzten zwei Wochen eher neutral, jedoch gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit positiv für die East Side Games-Aktie ist, da der Kurs um 7,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) weist mit einer Abweichung von +10 Prozent auf ein positives Signal hin.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um Aktien, zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung ergeben eine neutrale Bewertung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die East Side Games-Aktie sowohl aus technischer Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating erhält.