East Side Games Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der East Side Games zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,56 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,37 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -33,93 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,39 CAD, was einen Abstand von -5,13 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht verändert, so dass East Side Games auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der East Side Games ebenfalls als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 38,89, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 53,92 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen über East Side Games in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung gegenüber dem Unternehmen hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von East Side Games in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.