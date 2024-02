East Side Games Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für East Side Games wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,99 und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält East Side Games in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um East Side Games auf sozialen Plattformen wird als überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der East Side Games-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,51 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,56 CAD) weicht um +9,8 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die East Side Games-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.