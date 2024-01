East Side Games Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er gibt Hinweise darauf, ob ein Wert überkauft oder unterverkauft ist. Der aktuelle 7-Tage-RSI für die Aktie von East Side Games liegt bei 31 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (41,27) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist und somit auch hier eine "neutral" Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit als "neutral" eingestuft, da der Kurs der Aktie (0,53 CAD) um -1,85 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,41 CAD, was einer Abweichung von +29,27 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Zeitraum als "gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um East Side Games spiegeln insgesamt positive Meinungen wider. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für East Side Games in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als unauffällig bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "neutral" Bewertung auf dieser Stufe.