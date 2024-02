East Side Games Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für East Side Games betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell 80 Punkte beträgt, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass East Side Games auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf East Side Games untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der East Side Games von 0,54 CAD eine Entfernung von +5,88 Prozent vom GD200 (0,51 CAD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,49 CAD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +10,2 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der East Side Games-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über East Side Games in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion daher ein "Neutral"-Rating.