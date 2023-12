East Resources Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für East Star heran. Der aktuelle RSI7 liegt bei 77,55 Punkten, was darauf hindeutet, dass East Star überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt, dass East Star auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen zu East Star gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei East Star in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den in den letzten beiden Wochen ausgewerteten Äußerungen und Meinungen. Die Diskussionen konzentrierten sich hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt für die East Star-Aktie beträgt derzeit 2,13 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,23 GBP liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird East Star auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.