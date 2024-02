East Resources Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der East Star liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was als neutral betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei East Star in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, daher erhält East Star auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 1,8 GBP lag, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,6 GBP lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1,56 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält East Star daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.