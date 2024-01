East Resources Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) der East Star-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der East Star verläuft aktuell bei 2,01 GBP, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 1,4 GBP liegt und somit einen Abstand von -30,35 Prozent aufweist. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,33 GBP, was einem positiven Signal von +5,26 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung und Kommentare zu East Star in den sozialen Medien waren neutral, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung, was zu der Gesamtbewertung als "Neutral" führt.