East Resources Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für East Star betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was bedeutet, dass East Star momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,62, was darauf hinweist, dass East Star weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie hier als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,99 GBP für die East Star-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,3 GBP, was einem Unterschied von -34,67 Prozent entspricht. Folglich wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,34 GBP) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,99 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält East Star für die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Anleger-Stimmung wurde East Star in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ergibt sich eine neutrale Anleger-Stimmung und somit eine "Neutral"-Einstufung.

Ein weiterer Faktor zur Beurteilung der Aktienstimmung ist das Sentiment und der Buzz im Internet. In Bezug auf East Star zeigte die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für East Star blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von East Star.