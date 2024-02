East Resources Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der East Star-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,81 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,55 GBP weicht somit um -14,36 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1,55 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (0 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die East Star-Aktie.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung bezüglich East Star. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für East Star.

Die Analyse des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für East Star in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die East Star-Aktie zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Aktie insgesamt für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".